​На площадке Рыбинского завода приборостроения прошло заседание Координационного совета по производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности. В мероприятии приняли участие представители Правительства Ярославской области, ПАО «МРСК Центра», руководители предприятий региона. Шестеро из них презентовали свои производственные возможности для расширения кооперационных связей с электросетевой компанией, входящей в ГК «Россети».



– Проведение заседаний координационного совета является неотъемлемой частью планомерной работы Правительства области по оказанию нефинансовой поддержки предприятиям, – сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Российские компании проявляют большую заинтересованность в ярославской продукции. В свою очередь, предприятия региона способны поставлять высококачественные конкурентоспособные товары в самых различных отраслях. На сегодняшний день по результатам работы совета по кооперации общая сумма контрактов на поставку продукции и оказание услуг промышленными предприятиями и организациями региона составляет более 2 миллиардов рублей, из них около миллиарда – субъектами малого и среднего предпринимательства.



На заседании совета представители ПАО «МРСК Центра» рассказали об особенностях закупочных процедур своей компании, а также о корпоративном плане импортозамещения.



– У предприятий Ярославской области мы уже закупаем опоры, железобетонные изделия, инструменты для проведения электромонтажных работ и лаборатории высоковольтных испытаний, – рассказал начальник департамента по логистике и МТО ПАО «МРСК Центра» Роман Солянин. – На 2019 – 2020 годы наша инвестиционная программа составляет 112,2 миллиарда рублей. Основная потребность – это силовые трансформаторы различной мощности, кабельно-проводниковая продукция и комплектные трансформаторные подстанции.



Мероприятие традиционно завершилось встречами в формате B2В. 28 марта представители ПАО «МРСК Центра» посетят предприятия региона и встретятся с руководством департамента инвестиций и промышленности.



Справка



ПАО «МРСК Центра» – ведущая электросетевая компания России. Компания работает на территории 11 областей центральной части страны, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям. Основным акционером компании является ПАО «Россети».