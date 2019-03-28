​28 марта в Ярославле открылась Международная конференция по проблемам и перспективам развития сельских образовательных организаций. Участие в ней принимают более 700 человек: ученые и педагоги из Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Башкирии, Карелии, Удмуртии, Якутии, Москвы, Томска, Перми, Вологды, Твери, Иванова, Владимира, Белгорода, Нижнего Новгорода и других городов.



– Сегодня в Ярославской области сельские школы составляют 52 процента от общего числа, а образование в них получает 17 процентов всего контингента учащихся региона, – отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Результаты независимой оценки показывают: родители считают, что качество услуг в этих школах выше, чем в некоторых городских. Сельские образовательные учреждения – передовики по многим направлениям, они являются инициаторами многих проектов и инноваций, которые так востребованы в регионе. Но есть и проблемы материально-технического обеспечения, особенно в отдаленных, небольших школах, сетевого взаимодействия, индивидуализации образовательного процесса. Эти вопросы требуют серьезного обсуждения на нашей конференции.



По словам Светланы Астафьевой, в рамках национального проекта «Образование» ремонт спортивных залов в сельских школах продолжится. Также будет закуплено специальное оборудование для обеспечения учебного процесса по информатике, физике, технологии. Начнет работу мобильный «Кванториум», чтобы ребята из сельской местности смогли вести исследовательские проекты. В рамках нацпроекта на базе сельских образовательных организаций будут созданы крупные консультационные ресурсные центры для родителей. Планируется дополнительно разработать новые программы курсов повышения квалификации на базе Института развития образования.



Участники конференции будут обсуждать внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательные технологии, создание равных возможностей для каждого ребенка и доступность дополнительного образования для сельских школьников, развитие сотрудничества педагогов и родителей, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение и другие.



В программе – круглые столы, работа секций, мастер-классы на базе образовательных организаций региона. Работа продлится три дня.