​28 марта состоялось ежегодное заседание коллегии центров «Мои Документы», где были представлены итоги рейтингования филиалов области за 2018 год.



– Центры «Мои Документы» играют особую роль в жизни нашего региона и неоднократно доказывали свою уникальность и незаменимость при взаимодействии с гражданами, – отметила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Сеть МФЦ Ярославской области одна из лучших России. И это подтверждается высокой оценкой Минэкономразвития РФ. Наш регион постоянно попадает в группу высокой эффективности организации деятельности сети МФЦ.



В настоящее время областная сеть включает 21 филиал МФЦ. При проведении их рейтингования оценивалось количество предоставленных услуг, консультаций, уровень удовлетворенности работой филиала со стороны клиентов и другое.



Победители были определены в двух группах. В первой – филиалы с количеством окон обслуживания больше 10. Здесь лучшими признаны заволжский филиал города Ярославля и рыбинский. Филиалы Некрасовского и Любимского районов стали победителями во второй группе (количество окон обслуживания – менее 10).



Сегодня возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна по месту жительства и месту пребывания имеют 91,25 процента жителей Ярославской области. За 2018 год центры «Мои Документы» предоставили населению региона около одного миллиона услуг и консультаций. 42 процента заявителей обращались в МФЦ за регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также за постановкой недвижимого имущества на государственный кадастровый учет. Благодаря деятельности МФЦ доходная часть бюджета области пополнилась за прошлый год на 172 миллиона рублей.



– Главные направления развития МФЦ в 2019 году: повышение качества обслуживания заявителей, увеличение количества филиалов по выдаче заграничных паспортов с электронными носителями информации и обеспечение возможности уплаты государственной пошлины, налогов, штрафов и иных платежей в МФЦ, – сообщил руководитель региональной сети центров «Мои Документы» Павел Перехватов.



Справка



Коллегия МФЦ – совещательный орган, определяющий стратегию развития учреждения, обеспечивающий координацию деятельности и взаимодействие с органами власти федерального, регионального и муниципального уровня и общественными объединениями.