​В 2020 году в Ростове начнется выпуск инъекционных и дентальных игл, а также игл для вакуумных систем забора крови. Предприятие будет создано в рамках формирующегося кластера по производству медицинских изделий. Перспективы сотрудничества в этом направлении обсудили представители регионального инвестиционного блока и госкорпорации «Ростех» в ходе совещания в Москве.



– В регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла, поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного кластера медицинских изделий: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.



Кластер разместится на территории опережающего развития «Ростов». Здесь инвесторам предоставляются льготы по уплате налогов на имущество, на прибыль, земельного налога, а также пониженные взносы во внебюджетные фонды. Социальные налоги составляют менее 8 процентов, тогда как в среднем по стране этот показатель превосходит 30 процентов.



В ближайшие три года в рамках кластера будет реализован ряд перспективных инвестиционных проектов по выпуску продукции медицинского назначения, пять из которых находятся в финальной стадии согласования бизнес-планов.



Производство медицинских игл станет первым. Оно создается в рамках соглашения, подписанного на Ярославском инвестиционном форуме между Корпорацией развития региона и ООО «Технологии композитов» (дочерняя компания АО «ИМЦ концерна «Вега»).



– Это проект с высокой степенью импортозамещения, первое отечественное производство медицинских игл такого уровня, – сказал Максим Авдеев. – Новое предприятие сможет обеспечить отечественной продукцией более 50 процентов российского рынка.



Инвестиции в проект составят порядка 800 миллионов рублей, в том числе 500 миллионов предоставлено Фондом развития промышленности в виде льготного займа сроком на 5 лет.



Планируется, что в III – IV кварталах будет приобретено и установлено оборудование. Мощность производства – до 700 миллионов изделий в год.