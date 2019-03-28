​28 марта губернатор Дмитрий Миронов обсудил с представителями ярославской общественности и коллективом Волковского театра идею его объединения с Александринским театром Санкт-Петербурга. Об этом вчера сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.



– К сожалению, эту встречу мы проводим, что называется, постфактум, когда решение уже озвучено, – отметил Дмитрий Миронов. – Считаю это серьезной ошибкой инициаторов объединения. Уверен, что такие серьезные вопросы необходимо обсуждать с общественностью и профессиональным сообществом заранее. И подобные решения надо принимать только с учетом мнения населения, а не кулуарно. Для Ярославской области Волковский – не просто театр. Это гордость всего региона, его бренд. Ярославль должен остаться родиной первого русского театра. Жители города по праву гордятся тем, что именно у нас Федором Волковым был создан первый в России профессиональный театр. Моя позиция: первый русский профессиональный театр должен сохранить свой статус и самостоятельность.



Художественный руководитель театра имени Федора Волкова Евгений Марчелли сообщил, что идея объединения принадлежит художественному руководителю Российского академического театра драмы имени Пушкина Валерию Фокину. Впервые она обсуждалась еще 5 лет назад, но не получила поддержки. Однако, по мнению худрука, объединение может открыть для театра новые возможности.



– Речь идет о том, что, сохраняя самостоятельность, индивидуальность, каждый театр работает в своем режиме, – сказал Евгений Марчелли. – Но мы вместе объединяемся под дирекцией, которая будет заниматься стратегическим развитием. Площадки двух театров становятся общедоступными: гастроли, обмен актерами, спектаклями, обмен режиссерами, в том числе с мировым именем. Город смог бы увидеть лучшие образцы современного театрального искусства. Повышается статус театра. Он становится не просто провинциальным, а входит в состав национального. Министерство культуры пообещало финансирование под этот проект.



Мнение Евгения Марчелли поддержала часть актеров театра, которые считают, что объединение поможет повысить их материальный статус, а также расширить творческие перспективы. Однако большинство присутствующих на встрече деятелей науки, культуры и искусства высказались резко отрицательно.



– Когда министр культуры говорит, что исторически это объединение взаимообусловлено, то он лукавит, – считает доктор филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Маргарита Ваняшова. – Но нельзя говорить о единокровности. Есть бренд, статус первого театра, который был подтвержден всеми историками начиная с XVIII века. Первый национальный театр – это театр Волкова. Никаких объединений быть не может. Что мешает Министерству культуры и так поддержать театр, повысить его статус?



– Это не ярославский, а российский бренд, – подчеркнул народный художник РФ Николай Мухин. – Наш театр будет при дворе питерского театра, это некорректно. Надо какие-то незыблемые ценности беречь.



– Когда говорим о таких серьезных вещах, хочется понимать, чем это все подкреплено, – высказался главный редактор «Русского радио – Ярославль» Андрей Климушкин. – Евгению Марчелли пообещали золотые горы, и я его понимаю: все хотят жить лучше. Но в то же время, как я понял, в бюджете на это все денег не заложено. Надо как-то заранее это все было готовить, а после этого начинать обсуждение.



– Я считаю, что министерству следует устроить широкий диалог с труппой, театральной общественностью, не спеша разобраться и лишь потом принять решение, – высказал мнение ректор Ярославского театрального института Сергей Куценко. – Волковский театр – самодостаточный, имеет свое лицо, это бренд страны. И если мы будем Иванами, не помнящими родства, то грош нам всем цена.



– Если Александринка так заинтересовалась нами, почему бы просто не вступить в дружеские отношения? – добавил директор Ярославского джаз-центра Игорь Гаврилов. – Давайте просто поддержим нашего губернатора. Его мнение полностью совпадает с мнением ярославцев. Друзья, не забывайте, мы – ярославцы, мы ярые и славные.



– Не будет первого русского театра имени Волкова. Будет Первый национальный театр с главой в Питере, – сказал директор камерного театра Юрий Ваксман. – Не будет вам от этого объединения никакого развития, повышения зарплат. Давайте смотреть на вещи трезво. Вы будете в подсобке у Александринки. Все, что вам обещают, можно делать без объединения.



– Губернатор не так давно живет в Ярославле, но и он понимает глубину проблемы: театр могут лишить федерального статуса и финансирования, – обратилась к собравшимся заслуженный деятель науки РФ Татьяна Злотникова. – В Ярославле ранее объединяли театр кукол и ТЮЗ. Это была катастрофа! Никакое объединение не сделает партнеров равными. Речь сейчас идет о превращении Ярославля в провинциальный городок. Я не согласна с тем, что нужно объединяться для того, чтобы гастролировать. Это можно делать и в рамках партнерских отношений.



Ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков сказал, что ситуацией уже заинтересовалась Общественная палата России, и 8 апреля на ее заседании он сможет озвучить общую позицию, которая заключается в желании сохранить Волковский театр в нынешнем виде.



– Реорганизация – это всегда тяжелый и длительный процесс, – сказал Александр Русаков. – И вначале всегда нужно спросить мнение участников процесса, а этого не произошло. Надеюсь, что наша консолидированная позиция поможет исправить эту ошибку.



В завершение встречи губернатор Дмитрий Миронов отметил, что неравнодушие ярославцев к судьбе театра, который является настоящей исторической и культурной ценностью региона, вызывает самые теплые чувства.



– Уверен, что общими усилиями мы найдем правильный выход из сложившейся ситуации, – подвел итог Дмитрий Миронов.