​28 марта на расширенном заседании ученого совета медицинского университета были обозначены основные направления развития регионального здравоохранения в соответствии с задачами, поставленными Президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.



– В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработаны семь региональных проектов, в рамках нацпроекта «Демография» – два, – отметил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Планируется, что на их реализацию в 2019 – 2021 годах будет направлено более двух миллиардов рублей из федерального бюджета и порядка 223 миллионов – из областного.



Работа в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ориентирована на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детской медицины, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение кадрового вопроса, развитие экспорта медицинских услуг, создание единого цифрового контура в здравоохранении. Что касается нацпроекта «Демография», то здесь два региональных проекта: «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья».



– Ярославская область участвует во всех ключевых направлениях национального приоритетного направления, – сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. – Особенно для нас важно укрепление первичного звена. Предстоит масштабная модернизация поликлиник и их преобразование для того, чтобы они работали в формате бережливых технологий. Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу сделать это на всей территории области в течение ближайшего года. Речь идет и о том, чтобы на принципы бережливых технологий перевести не только поликлиники, но всю организацию медицинской помощи, сделать услуги в сфере здравоохранения еще более доступными и качественными. Что касается кадрового обеспечения, то здесь важна совместная работа медицинского университета с нашими учреждениями здравоохранения региона.



Отмечено, что уже в этом году стартует строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Белкино Ярославского района. Также запланировано приобретение четырех передвижных ФАПов – для Любимской, Даниловской, Пречистенской и Некрасовской районных больниц – и двух передвижных флюорографов, для Переславской и Угличской ЦРБ.



– Кроме того, начнется развитие экстренной медицинской помощи за счет использования санитарной авиации, – добавил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – С ее помощью к 2021 году мы планируем транспортировать не менее 90 процентов пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям, в течение первых суток.



На проведение этих мероприятий предусмотрены федеральные средства в размере более 20 миллионов рублей, а также региональное софинансирование.



Особое внимание – развитию детского здравоохранения. В частности, для областной детской клинической больницы в этом году будет приобретен магнитно-резонансный томограф, в следующем – компьютерный томограф. Предусмотрена подготовка помещений для их установки.



Планируется и переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. В 2019 году будут приобретены наркозно-дыхательные и УЗИ-аппараты, мультиспиральный компьютерный томограф для областной онкологической больницы. В 2020 году здесь наряду с компьютерным томографом, цифровым маммографом появятся лазерный хирургический комплекс и эндовидеоскопический комплекс для выполнения лор-операций. Прорабатывается вопрос о проведении скрининга на колоректальный рак граждан в возрасте 49 – 75 лет в рамках областной программы по раннему выявлению онкопатологий.



В областную больницу в 2019 году будут приобретены ангиографическая система и система нейронавигации для регионального сосудистого центра, в 2020 году – МРТ и аппараты ИВЛ, в 2021 году – оборудование для ранней медицинской реабилитации, компьютерный томограф. Первичное сосудистое отделение в Рыбинске будет дооснащено для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.