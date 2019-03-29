​Активисты молодежного совета областного центра разработали новый туристический маршрут «Ярославль. Арт-маршрут». Аудиогид включает из описания 14 объектов стрит-арта и инсталляций, расположенных в центральной части города. Проект размещен на базе бесплатного туристического приложения «izi.TRAVEL».



– В этом году мы предлагаем посетить как стандартные городские экскурсии, которые позволят познакомиться с уникальным культурным наследием Ярославля, так и увидеть современные яркие городские объекты, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В рамках празднования «Яркой Масленицы» мы уже два года проводим фестиваль уличного искусства и видим, что подобные объекты пользуются популярностью. Отрадно, что молодежь подхватила нашу инициативу и разрабатывает новые нестандартные экскурсии. Это позволяет Ярославии своевременно осваивать новые тренды и всегда быть интересной для гостей.



Аудиогид «Ярославль. Арт-маршрут» включает рассказы о таких объектах, как табличка из будущего, памятник потерянному бумажнику, нулевой километр Золотого кольца, табличка на улице Революционной, 30, на которой написано «На этом месте в 1794 году ничего не произошло», и другие. С помощью аудиогида можно также узнать истории создания ярких изображений в арках и на фасадах домов центральной части города.



На прохождение всего маршрута требуется примерно два часа.



Также в приложении «izi.TRAVEL» можно прослушать 69 аудиоэкскурсий в рамках проекта «Ярославия. Большое автомобильное путешествие». Этот продукт подготовлен департаментом туризма Ярославской области совместно с крупным предприятием по производству шин.



Справка



Список арт-объектов туристического маршрута «Ярославль. Арт-маршрут»:



1. Бронзовая карта у церкви Ильи Пророка.



2. Айти-покрути – улица Революционная, около дома №6.



3. Табличка «На этом месте в 1794 году ничего не произошло» – улица Революционная, 30.



4. Нулевой километр Золотого кольца – улица Революционная, у дома №32.



5. Рычащий медведь – у ресторанного комплекса «Алеша Попович».



6. Памятник потерянному бумажнику – около дома №43а по улице Собинова, рядом с рестораном «Брюгге».