​Количество запросов от застройщиков на получение проектного финансирования в жилищном строительстве существенно выросло с начала 2019 года. Такая информация озвучена во время «Строительного часа», который был организован в Правительстве области.



Новый механизм работы связан с переходом на счета эскроу, когда деньги будут поступать не застройщику, а аккумулироваться в банке. Другими словами, для строительства многоквартирных домов застройщику надо будет вкладывать собственные средства и получить сопровождение своего проекта со стороны финансовой организации.



На встречу пригласили представителей отраслевого банка, созданного по поручению Президента России на базе «ДОМ.рф». Цель этого финансового учреждения – помочь тем застройщикам, у которых могут возникнуть трудности с получением средств в других банках.



– При переходе на эскроу-счета важно не уронить объемы жилищного строительства и успешно завершить начатые объекты, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Со своей стороны, мы стараемся максимально снизить административные барьеры. Сокращаются сроки госэкспертизы, выдачи разрешений на строительство. Ярославлю и Ярославскому району поставлена задача уменьшить общие сроки рассмотрения и утверждения документации по планировке территории до семи месяцев.



Представители банка презентовали продукт, который подходит как для небольших компаний, так и для крупных участников рынка. В частности, ставка по кредиту снижается по мере наполнения эскроу-счетов. Не существует жестких требований к объему собственных средств застройщика.



– Эта встреча направлена на устранение информационных пробелов во время переходного периода, – отметил и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков. – Надеюсь, что вопросов стало меньше, знаний о преимуществах эскроу-счетов – больше. В рамках «Строительного часа» мы будем проводить такие ликбезы регулярно, чтобы сделать переход на новые принципы работы в сфере жилищного строительства максимально безболезненным.