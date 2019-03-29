​В Ярославской области продолжается установка автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). В планах на этот год – внедрить ее в 400 бюджетных организациях и 150 многоквартирных домах.



– АСКУЭ обеспечивает своевременную и достоверную передачу информации о потреблении, о внештатных ситуациях, позволяет выявить факты хищений электроэнергии и дистанционно отключает неплательщиков, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Это важные шаги в сторону создания так называемого «умного ЖКХ» в рамках федеральной программы «Умный город». В 2018 году выполнена установка 21456 «умных» приборов учета в многоквартирных домах и 227 приборов учета в бюджетных организациях региона.



Работа организована в рамках инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль». Эта компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. За 2018 год платежи только в региональный бюджет составили более 90 миллионов рублей.



С этого года ее деятельность будет контролировать межрайонная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам.



– От смены реквизитов ничего не меняется. Порядок распределения налогов и их объемы, перечисляемые в бюджет Ярославской области, остаются теми же, – пояснил первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Олег Смирнов.



В компании также сообщили, что все договоры и соглашения, заключенные ранее, сохранили свое действие.



Справка



ПАО «ТНС энерго Ярославль» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории области. Доля компании на региональном рынке электроэнергии составляет 66 процентов. Она обслуживает порядка 15 тысяч потребителей – юридических лиц и более 590 тысяч бытовых абонентов.