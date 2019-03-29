​29 марта в администрации Ярославского района семи многодетным семьям торжественно вручили документы о бесплатном предоставлении земли для ведения личного подсобного хозяйства. Участки расположены в селах Сарафоново и Спас-Виталий.



– В соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина по поддержке многодетных семей в регионе усилена работа по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков данной категории граждан, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Мероприятия реализуются в соответствии с губернаторской программой «10 точек роста», направленной на улучшение условий жизни населения. В Ярославском районе в собственность бесплатно предоставлено более 600 земельных участков.



Кроме того, по инициативе главы региона Дмитрия Миронова были внесены изменения в областной закон, позволяющий предоставлять участки многодетным семьям в аренду без торгов.



– Сейчас ведется активная работа во взаимодействии с Правительством области по инфраструктурному обеспечению земельных участков, – сообщил глава Ярославского района Николай Золотников. – В нашем районе на особом контроле находятся вопросы, связанные с обеспечением дорожных съездов, улично-дорожной сети, электрификации земельных участков, предоставляемых льготникам.



Граждане могут приобрести земельные участки на территории любого муниципального образования независимо от того, в каком населенном пункте Ярославской области они поставлены на учет. Подробная информация – на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков» по ссылке: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.



Справка



С 2011 года на территории области гражданам бесплатно предоставлено в собственность 4587 земельных участков, в том числе 3281 – многодетным семьям.