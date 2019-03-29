|Дворец культуры Угличского муниципального района стал победителем конкурса «Создание виртуальных концертных залов в субъектах РФ» в рамках реализации национального проекта «Культура». Ему будет выделено 5 миллионов 600 тысяч рублей на приобретение и установку современного технического оборудования, способного транслировать в высоком качестве филармонические концертные программы с участием лучших исполнителей страны и мира.
Список победителей, в котором 33 региона и 80 учреждений, опубликован на сайте Министерства культуры России. Всего на участие в проекте было подано 164 заявки от 52 субъектов РФ. При отборе учитывались готовность помещений, наличие в штате специалистов, а также количество проводимых мероприятий в конкретном учреждении культуры.
– Основная идея проекта – дать возможность жителям всех городов слушать концерты лучших коллективов и солистов в режиме онлайн, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.
Методическую помощь в создании виртуальных концертных залов в нашем регионе оказывает Ярославская государственная филармония, участвующая в проекте Министерства культуры РФ «Виртуальный концертный зал» с сентября 2016 года.
Угличский виртуальный концертный зал будет четвертым в области. Накануне подобная площадка открылась в Доме культуры Мышкина, в 2018 году – в общественно-культурном центре Рыбинска.
В период реализации нацпроекта «Культура» до 2024 года в Ярославском регионе будет открыто минимум шесть больших виртуальных залов.
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