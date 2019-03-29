​29 марта награды получили спортсмены и тренеры Ярославской области, отличившиеся в 2018 году.



– Сегодня мы чествуем тех, кто благодаря таланту, мастерству, многолетнему труду под руководством опытных наставников добился настоящего триумфа, смог обойти соперников и прийти к победе, – сказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Всеми вами по праву гордятся тренеры, родные и близкие, вся Ярославская область. Уверен, вы продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни землякам, и прежде всего молодым людям.



В прошлом году ярославцы отличились в конькобежном и подводном спорте, плавании, фехтовании, кудо, пулевой стрельбе, триатлоне, пауэрлифтинге, боксе, лыжных гонках и других направлениях.



По результатам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях почетным знаком «Лауреат спорта» награждены более 50 представителей олимпийских и неолимпийских видов спорта, спортсменов с ограниченными физическими возможностями и шесть тренеров.



В числе показавших высокие результаты – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер XXIII зимних Олимпийских игр, серебряный призер этапа Кубка мира и чемпионата России, бронзовый призер финала Кубка России фристайлист Илья Буров, мастер спорта России международного класса, серебряный призер первенства мира, победитель Кубка России, серебряный призер первенства России конькобежец Владимир Москвичев, мастер спорта России международного класса, серебряный призер финала Кубка России конькобежка Ольга Белякова и другие.



Все лауреаты получили почетные знаки и денежные премии. Кроме того, спортсменам были вручены удостоверения о присвоении спортивного звания заслуженного мастера спорта России и мастера спорта России международного класса.



​– Мы наградили лучших спортсменов, тренеров – людей, которые своим трудом и силой воли показали высокое мастерство и настрой на победу, внесли огромный вклад в копилку областных побед и достижений, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Все они удостоены высших наград и являются достойным примером для тех, кто совершает первые шаги в большом спорте.