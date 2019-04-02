​Сразу два ярославских педагога стали

лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019». Дипломы и

памятные медали получили учитель начальных классов средней школы поселка

Ярославка Мария Писарёк и учитель математики и физики средней школы №2

Переславля-Залесского Алена Цуцурина.

Церемония награждения лучших молодых

педагогов прошла в Москве в Госдуме.

– Наши специалисты впервые участвовали в

этом конкурсе, и сразу успешно, – отметила директор регионального департамента

образования Ярославской области Ирина Лобода. – Областной этап «Педагогического

дебюта» мы проводили в октябре прошлого года, и сейчас его участницы достойно

выступили на всероссийском уровне. Это конкурс для педагогов, чей

профессиональный стаж не превышает пяти лет.

Организаторы конкурса: Ассоциация лучших

школ при поддержке Общероссийского профсоюза образования, Министерство

просвещения Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, комитет

Государственной Думы по образованию и науке. В финале участвовали около 150

человек из 49 регионов России. Ярославские конкурсантки соревновались в

номинации «Молодые учителя». Им требовалось выступить с речью, провести

презентацию своего опыта «У меня это хорошо получается» и открытое занятие с

детьми.

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