|Сразу два ярославских педагога стали
лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019». Дипломы и
памятные медали получили учитель начальных классов средней школы поселка
Ярославка Мария Писарёк и учитель математики и физики средней школы №2
Переславля-Залесского Алена Цуцурина.
Церемония награждения лучших молодых
педагогов прошла в Москве в Госдуме.
– Наши специалисты впервые участвовали в
этом конкурсе, и сразу успешно, – отметила директор регионального департамента
образования Ярославской области Ирина Лобода. – Областной этап «Педагогического
дебюта» мы проводили в октябре прошлого года, и сейчас его участницы достойно
выступили на всероссийском уровне. Это конкурс для педагогов, чей
профессиональный стаж не превышает пяти лет.
Организаторы конкурса: Ассоциация лучших
школ при поддержке Общероссийского профсоюза образования, Министерство
просвещения Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, комитет
Государственной Думы по образованию и науке. В финале участвовали около 150
человек из 49 регионов России. Ярославские конкурсантки соревновались в
номинации «Молодые учителя». Им требовалось выступить с речью, провести
презентацию своего опыта «У меня это хорошо получается» и открытое занятие с
детьми.
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вчера, 17:45
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