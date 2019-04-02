​Сразу два ярославских педагога стали



лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019». Дипломы и



памятные медали получили учитель начальных классов средней школы поселка



Ярославка Мария Писарёк и учитель математики и физики средней школы №2



Переславля-Залесского Алена Цуцурина.



Церемония награждения лучших молодых



педагогов прошла в Москве в Госдуме.



– Наши специалисты впервые участвовали в



этом конкурсе, и сразу успешно, – отметила директор регионального департамента



образования Ярославской области Ирина Лобода. – Областной этап «Педагогического



дебюта» мы проводили в октябре прошлого года, и сейчас его участницы достойно



выступили на всероссийском уровне. Это конкурс для педагогов, чей



профессиональный стаж не превышает пяти лет.



Организаторы конкурса: Ассоциация лучших



школ при поддержке Общероссийского профсоюза образования, Министерство



просвещения Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, комитет



Государственной Думы по образованию и науке. В финале участвовали около 150



человек из 49 регионов России. Ярославские конкурсантки соревновались в



номинации «Молодые учителя». Им требовалось выступить с речью, провести



презентацию своего опыта «У меня это хорошо получается» и открытое занятие с



детьми.