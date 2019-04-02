​С 1 по 7 апреля в честь Всемирного дня здоровья в Ярославской области пройдет масштабная профилактическая акция «Зажигай!». Сегодня она стартовала в Тутаевском, Некрасовском и Гаврилов-Ямском районах, завтра эстафету примут Большесельский, Любимский и Некрасовский районы. Мероприятия объединят более 1400 жителей региона в возрасте от 14 до 18 лет.



Организаторы акции – органы власти, осуществляющие молодежную политику, социальные учреждения по делам молодежи, общественные и добровольческие организации и объединения. В ее рамках пройдут игры, спортивные турниры, образовательные семинары и флешмобы.



Так, в Ростове на городском празднике «За здоровьем к Ивану-царевичу» будет организована массовая зарядка. В Гаврилов-Яме состоится спортивно-профилактическая игра «PRO-здоровье». В Брейтове запланирована информационная интернет-кампания за здоровый образ жизни «Бери в привычку», в Некрасовском муниципальном районе – конкурс рисунков «Здоровая семья», а в Мышкине – мини-фестиваль здорового образа жизни «Движение вверх».



– Мы хотим показать молодежи, как важно вести здоровый образ жизни и иметь хорошие привычки, – сказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Подрастающее поколение должно быть здоровым, сильным и ориентированным на активную жизненную позицию.



Подробная программа мероприятий: http://yardm.ru/vse-rubriki/news/ko-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-v-yaroslavskoj-oblasti-projdyot-aktsiya-zazhigaj/.