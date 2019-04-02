|В Ярославской области реализуется федеральный культурно-туристический проект «Управление наследием: независимый сектор». Он предполагает активное вовлечение частных музеев региона в культурные сценарии и создание новых туристических маршрутов. Также запланировано формирование музейной карты для путешественников, в которую будут включены частные и государственные объекты.
– Эксперты отмечают, что динамика роста независимого музейного сектора в нашей области выше, чем в среднем по России, – сказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Только в 2018 году в регионе было открыто семь частных музеев. В топ-15 самых интересных частных музеев России, составленный Минкультуры России, вошли четыре ярославских.
Осенью в рамках проекта пройдет фестиваль частных музеев. Предусмотрено несколько тематических групп. Например, «Крупный план», куда будут включены музеи, имеющие непосредственное отношение к местности, рассказывающие о личности, событии, явлении. Вторая группа – «Интерпретация»: музеи, демонстрирующие оригинальный подход в интерпретации своей темы и коллекции. Третья – показывающие образ жизни, характерный для конкретного места, сообщества, эпохи. Четвертая – наглядно представляющие традиционные производства, технологии, промыслы.
С подробной информацией о проекте можно познакомиться на сайте: amcult.ru.
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