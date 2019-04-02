​С 1 по 11 апреля в областной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова проходит масштабная выставка книг, изданных на территории Ярославской области в 2018 году.



В дни работы экспозиции посетителей ждет насыщенная программа: творческие вечера с авторами и редакционными коллективами, обзоры книг, лекции, презентации региональных издательств, музыкальные вечера.



В завершение выставочного проекта будут подведены итоги конкурса «Ярославская книга – 2018». Его победителя определит авторитетное жюри, а специальную номинацию «Выбор читателя» присвоят изданию, которое наберет наибольшее число голосов посетителей выставки.



В рамках проекта 9 – 10 апреля пройдет XIV межрегиональная научная конференция «Книжная культура Ярославского края».



– Выставка-ярмарка призвана способствовать укреплению партнерских связей библиотек с издателями, улучшению обеспечения читателей книжной продукцией Ярославского края, полному комплектованию фондов библиотек изданиями местной и краеведческой печати, – отметила директор департамента культуры региона Марина Васильева. – Мероприятия книжного форума направлены на продвижение лучших образцов издательской продукции, пропаганду чтения, привлечение внимания общественности к состоянию и развитию издательского дела в Ярославском регионе.



Конференция соберет представителей научного сообщества музеев, библиотек, вузов, общественных организаций Москвы и Ярославской области. Доклады выйдут отдельным сборником статей и материалов «Книжная культура Ярославского края» в следующем году.



Вход на все мероприятия – свободный.