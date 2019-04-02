​15 – 17 апреля в Рыбинске пройдет VI международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». К участию приглашены руководители и профильные заместители субъектов РФ, топ-менеджеры государственных корпораций и холдинговых компаний, ректоры вузов ключевых регионов Объединенной двигателестроительной корпорации (Москва, Санкт-Петербург, Ярославская, Самарская, Омская, Пермская области, Республика Башкортостан).



– Форум – одна из эффективных коммуникационных площадок для представителей бизнес-сообщества и органов власти, ускоряющая широкое взаимодействие по развитию отраслей нового технологического уклада, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Высокотехнологичные отрасли являются основой модели экономического роста региона. У нас как реализуются крупные высокотехнологичные проекты, так и рождаются различные инновационные стартапы. Последние мы поддерживаем через систему институтов развития, помогаем в осуществлении трансфера технологий от крупных производителей в малый и средний бизнес, расширяем систему кооперации для наших предприятий. Технологический форум в Рыбинске является одним из важных элементов в этой работе.



Тема пленарного заседания, которое состоится 15 апреля в общественно-культурном центре Рыбинска, – «Региональные фабрики будущего в национальных проектах». По итогам работы будут представлены региональные дорожные карты взаимодействия по национальным проектам «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика».



Также в рамках форума пройдет более 15 мероприятий различных форматов по технологическим решениям и компетенциям цифровой и умной фабрик, испытательного полигона производственного типа. В третий день, 17 апреля, состоится экскурсия на промышленные предприятия Ярославской области.



Зарегистрироваться в качестве участника можно на официальном сайте: http://itp-forum.ru. Там же размещена предварительная программа форума.



Соорганизаторы мероприятия: Правительство Ярославской области, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «ОДК-Сатурн», администрация городского округа Рыбинск и Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ) имени П.А. Соловьева.