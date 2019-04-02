​Подведены итоги отбора участников программы инициатив «100 городских лидеров», объявленного в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В число проектов, которые получат дистанционное экспертное сопровождение, вошло создание арт-пространства «Включайся» в Мышкине.



Это новая площадка для самореализации молодежи, призванная повысить социокультурную активность местных жителей. Цель проекта – поиск новых, современных, интерактивных форм диалога со зрителем, в том числе с представителями детско-юношеской аудитории.



Предполагается проведение еженедельных мероприятий – тренингов по развитию лидерских качеств, отработке навыков публичных выступлений с участием приглашенных экспертов. Кроме того, предусмотрена организация творческих вечеров, интеллектуальных и ролевых игр.



В рамках программы мышкинскому проекту также будет оказана информационная поддержка и помощь в привлечении профильной целевой аудитории.