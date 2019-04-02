​В преддверии паводка специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с представителями ГУ МЧС России по Ярославской области и Верхне-Волжского бассейнового управления провели обследование гидротехнических сооружений Костромской низины на территории Некрасовского района.



В состав комплекса, введенного в эксплуатацию в 1960 году, входят три плотины – на реках Келноть, Рыбинка и Сохма – и три земляные дамбы. Механическая откачка стока с территории производится двумя насосными станциями. Обследование показало: сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и к прохождению весеннего половодья готовы.



– В целом прогноз развития паводковой обстановки в регионе на сегодняшний день не вызывает опасений, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Налажен четкий и оперативный межведомственный обмен информацией. Особое внимание – взаимодействию с «РусГидро» и Росводресурсами по пропуску половодья и своевременному согласованию изменения режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на территории Ярославского региона. Задача решается совместно с отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового управления.



Уже проведено обследование 10 гидротехнических сооружений, расположенных на территории области. Это также плотины на озере Тарасовском и на реке Паже в Ярославском районе, шлюз на реке Вексе в селе Купанском городского округа Переславль-Залесский, плотина на реке Костромке в Тутаевском районе и другие объекты, в том числе на Угличской и Рыбинской ГЭС.



На очереди – гидротехнические сооружения накопителей жидких промышленных отходов ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» в поселке Константиновском Тутаевского района. Общее состояние объектов признано удовлетворительным, они готовы к приему и пропуску паводковых вод.



– В постоянном режиме ведется мониторинг уровня жидкости в прудах-накопителях и качества воды в реке Печегде, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Также в ежедневном режиме организован мониторинг гидрологической обстановки на территории области, сейчас ситуация в норме.



По данным Главного управления МЧС, уровень воды в водохранилищах и озерах близок к средним многолетним значениям. Подтоплений жилого сектора населенных пунктов, объектов экономики, переливов дорог водами Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ не наблюдается.



В Ярославской области действует оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья. Для аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств. В случае необходимости будут задействованы более восьми с половиной тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники.