|2 апреля в Ярославской областной Думе депутаты, предприниматели, представители общественных объединений, руководители органов власти обсудили вопросы дальнейшего улучшения инвестиционного климата в регионе.
– В Ярославской области есть серьезный потенциал как для внешних, так и для внутренних инвестиций, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – У нас создана мощная сеть институтов поддержки, однако многие предприниматели не знают об их существовании. Надеемся, что через активизацию органов местного самоуправления и общественные деловые организации эта информация будет доведена до потенциальных получателей мер господдержки.
Объем инвестиций в основной капитал в Ярославской области в 2018 году превысил 80 миллиардов рублей. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регион занял 17-е место, улучшив свою позицию на восемь пунктов. В рамках стратегии «10 точек роста» поставлена цель войти в первую десятку.
Формирование инвестиционного климата в Ярославской области осуществляется в рамках реализации национальной предпринимательской инициативы, внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. По итогам 2018 года регион достиг 100 процентов по таким плановым показателям, как выдача разрешений на строительство, подключение к сетям газораспределения, наличие нормативно-правовых актов о защите инвесторов и ряд других.
Созданы региональные институты поддержки бизнеса: Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Центр инжиниринга, лизинговая компания, Центр поддержки предпринимательства, Центр экспорта, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса, представительство АО «МСП Банк», а также Центр оказания услуг.
Важным инструментом поддержки являются созданные территории опережающего социально-экономического развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Здесь резидентам предоставляются налоговые льготы и другие преференции.
Факторами, негативно влияющими на инвестиционный климат, были названы сложности в подготовке документов на получение господдержки, рост стоимости ресурсов, задолженность по исполненным государственным и муниципальным заказам, а также низкий уровень платежеспособного спроса населения.
По итогам слушаний будут разработаны рекомендации для органов власти, направленные на улучшение ситуации.
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