​2 апреля в аэропорту Туношна встречали пассажиров первого рейса Казань – Ярославль – Казань. Приземлившись, самолет проехал под символической триумфальной водной аркой.



– Организация авиарейсов в данном направлении позволит жителям нашей области не только знакомиться с достопримечательностями Татарстана, но и совершать пересадки в аэропорту Казань на другие авиарейсы, следующие в направлении Урала, Сибири, – отметила и. о. директора регионального департамента транспорта Екатерина Галеева.



Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на комфортабельных 50-кресельных воздушных судах типа CRJ-200. Время в пути составит 1 час 15 минут. Цена билета в одну сторону – от 2590 рублей с учетом ручной клади (до 5 килограммов) и багажа (до 10 килограммов).



– Мы делаем все возможное для того, чтобы у жителей и гостей региона появилась возможность путешествовать с комфортом и тратить на дорогу минимальное количество времени, – отметил генеральный директор аэропорта Евгений Садилов.



Справка



Самолеты будут летать два раза в неделю по следующему расписанию:



– вторник: Казань 16.50 – Ярославль 18.05, Ярославль 19.00 – Казань 20.15;



– воскресенье: Казань 10.00 – Ярославль 11.15, Ярославль 12.00 – Казань 13.15.