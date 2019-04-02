​Начинаются проверки всех объектов Ярославской агломерации, отремонтированных за два предыдущих года в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



– Снежный покров за городом всегда сходит дольше, поэтому в первую очередь проинспектируем дороги областного центра, – сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – За пределами Ярославля будем работать с середины апреля, когда сможем оценить не только само асфальтовое покрытие, но и обочины. Безусловно, все недостатки будут устранены. Другие варианты не рассматриваются. Мы уделяем вопросу исполнения гарантийных обязательств особое внимание, и подрядчики об этом знают.



Специалисты агентства по муниципальному заказу обследуют 52 дороги протяженностью 98,2 километра. Выезды будут проходить с участием представителей СМИ и общественности.



– Наши сотрудники проверят состояние дорожного полотна, бордюров, люков, тротуаров, – рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов. – При выявлении гарантийных случаев в адрес подрядных организаций будут вынесены предписания с четкими сроками устранения. Они составляют от трех дней до двух недель – в зависимости от степени дефекта, погодных условий и технологии работ.



На всех объектах, вошедших в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 2017 – 2018 годах, мониторинг выполняемых работ был организован как со стороны заказчика, федерального проектного офиса, так и со стороны общественных организаций и жителей региона. Проверялось качество асфальтобетонной смеси, уложенного асфальта, применяемых материалов. При контрольных мероприятиях использовалась инструментальная диагностика с привлечением лабораторного комплекса РосдорНИИ. Также использовался собственный лабораторный комплекс региона.



Справка



Регион в 2017 – 2018 годах успешно участвовал в реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в границах Ярославской агломерации. Состояние ее дорог за этот период было значительно улучшено: нормативным требованиям стало отвечать до 60 процентов общей протяженности. Отремонтировано около 160 километров улично-дорожной сети, восстановлено 7 километров искусственного освещения, обустроено 600 метров тросовых и барьерных ограждений, заменены и установлены светофорные объекты.



С 2019 года работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не только в границах Ярославской агломерации, но и на опорной сети региональных трасс.