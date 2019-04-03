​Первая группа ребят из Ярославской области отправилась на отдых и лечение в Крым. 17 мальчишек и девчонок три недели будут проходить курс реабилитации в специализированном санатории «Здравница» для детей, страдающих ДЦП.



Поездка стала возможной благодаря деятельности попечительского совета при областной детской больнице, созданного по поручению губернатора Дмитрия Миронова.



– Считаю очень важным принятое решение об организации смен санаторно-курортного лечения для детей с ДЦП, которые пройдут в известной на всю страну детской здравнице, – подчеркнул глава региона на встрече с членами совета.



Санаторий «Здравница» обеспечен современным оборудованием, на котором работают квалифицированные специалисты. Есть кабинеты низкочастотной и высокочастотной терапии, ингаляторий, кабинет электросна, лазерной терапии, а также электрогрязевой кабинет.



– Мы приняли решение дважды в год отправлять ярославских ребят на отдых и лечение в крымские специализированные санатории, – рассказал руководитель совета, член Совета Федерации Федерального Собрания Игорь Каграманян. – «Здравница» специализируется на лечении заболеваний нервной и костно-мышечной систем, органов зрения, дыхания, заболеваний системы кровообращения. Думаю, что эта поездка поможет нашим детям поправить здоровье и набраться по-настоящему хороших эмоций.



Группа пробудет в Крыму до 23 мая. Для юных ярославцев также предусмотрена развлекательная программа.



– Перед поездкой всем нашим детям сделали подарки, – поделилась впечатлениями одна из мам Наталья Пайпонен. – Дорогу ребята хорошо переносят, настроение у всех отличное, для них это целое событие – путешествие с массой добрых впечатлений.