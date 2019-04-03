​Через месяц открывается пятый сезон проекта «Бегом по Золотому кольцу». Серия забегов объединит более 40 тысяч участников и будет проходить с мая по октябрь в 12 городах Центрального федерального округа.



– «Бегом по Золотому кольцу» – это не просто визитная карточка Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Этот проект давно вышел за ее пределы. В этом году он вновь объединит людей разных возрастов и профессий из шести стран и 227 городов России. Такой масштаб движения – это хорошие показатели в спортивной, туристической и социальной сферах региона.



В этом году городом-новобранцем станет Иваново, где полумарафон состоится в июне. Регистрация участников идет опережающими темпами. Активность проявляют не только городские спортивные сообщества, но и местные компании.



Нововведения коснутся медалей для самых юных участников забегов. Если раньше они были резиновыми, то теперь как у взрослых бегунов, из металла.



Кроме того, каждый участник в своем личном кабинете на сайте russiarunning.com без дополнительных условий сможет увидеть не только фотографии с забега, но и видео своего финиша.



Регистрация на первые весенние полумарафоны, которые пройдут в Тутаеве, Мышкине и Угличе, уже началась. На старт выйдут более двух тысяч человек в возрасте от 4 до 80 лет.



График забегов:



1 мая – тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость»;



11 мая – мышкинский полумарафон «По шести холмам»;



18 мая – угличский полумарафон «Волжский берег»;



2 июня – переславский марафон «Александровские версты»;



12 июня – полумарафон «Здорово, Кострома!»;



7 июля – ивановский полумарафон «Красная нить»;



3 августа – рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»;



25 августа – IV тульский марафон «Щит и меч»;



7 сентября – благотворительный забег «Пульс добра» (Коломна);



15 сентября – ярославский полумарафон «Золотое кольцо»;



29 сентября – полумарафон «Ростов Великий»;



6 октября – полумарафон «Моя столица» (Москва).