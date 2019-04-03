|Через месяц открывается пятый сезон проекта «Бегом по Золотому кольцу». Серия забегов объединит более 40 тысяч участников и будет проходить с мая по октябрь в 12 городах Центрального федерального округа.
– «Бегом по Золотому кольцу» – это не просто визитная карточка Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Этот проект давно вышел за ее пределы. В этом году он вновь объединит людей разных возрастов и профессий из шести стран и 227 городов России. Такой масштаб движения – это хорошие показатели в спортивной, туристической и социальной сферах региона.
В этом году городом-новобранцем станет Иваново, где полумарафон состоится в июне. Регистрация участников идет опережающими темпами. Активность проявляют не только городские спортивные сообщества, но и местные компании.
Нововведения коснутся медалей для самых юных участников забегов. Если раньше они были резиновыми, то теперь как у взрослых бегунов, из металла.
Кроме того, каждый участник в своем личном кабинете на сайте russiarunning.com без дополнительных условий сможет увидеть не только фотографии с забега, но и видео своего финиша.
Регистрация на первые весенние полумарафоны, которые пройдут в Тутаеве, Мышкине и Угличе, уже началась. На старт выйдут более двух тысяч человек в возрасте от 4 до 80 лет.
График забегов:
1 мая – тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость»;
11 мая – мышкинский полумарафон «По шести холмам»;
18 мая – угличский полумарафон «Волжский берег»;
2 июня – переславский марафон «Александровские версты»;
12 июня – полумарафон «Здорово, Кострома!»;
7 июля – ивановский полумарафон «Красная нить»;
3 августа – рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»;
25 августа – IV тульский марафон «Щит и меч»;
7 сентября – благотворительный забег «Пульс добра» (Коломна);
15 сентября – ярославский полумарафон «Золотое кольцо»;
29 сентября – полумарафон «Ростов Великий»;
6 октября – полумарафон «Моя столица» (Москва).
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