​Через месяц открывается пятый сезон проекта «Бегом по Золотому кольцу». Серия забегов объединит более 40 тысяч участников и будет проходить с мая по октябрь в 12 городах Центрального федерального округа.

– «Бегом по Золотому кольцу» – это не просто визитная карточка Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Этот проект давно вышел за ее пределы. В этом году он вновь объединит людей разных возрастов и профессий из шести стран и 227 городов России. Такой масштаб движения – это хорошие показатели в спортивной, туристической и социальной сферах региона.

В этом году городом-новобранцем станет Иваново, где полумарафон состоится в июне. Регистрация участников идет опережающими темпами. Активность проявляют не только городские спортивные сообщества, но и местные компании.

Нововведения коснутся медалей для самых юных участников забегов. Если раньше они были резиновыми, то теперь как у взрослых бегунов, из металла.

Кроме того, каждый участник в своем личном кабинете на сайте russiarunning.com без дополнительных условий сможет увидеть не только фотографии с забега, но и видео своего финиша.

Регистрация на первые весенние полумарафоны, которые пройдут в Тутаеве, Мышкине и Угличе, уже началась. На старт выйдут более двух тысяч человек в возрасте от 4 до 80 лет.

График забегов:

1 мая – тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость»;

11 мая – мышкинский полумарафон «По шести холмам»;

18 мая – угличский полумарафон «Волжский берег»;

2 июня – переславский марафон «Александровские версты»;

12 июня – полумарафон «Здорово, Кострома!»;

7 июля – ивановский полумарафон «Красная нить»;

3 августа – рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»;

25 августа – IV тульский марафон «Щит и меч»;

7 сентября – благотворительный забег «Пульс добра» (Коломна);

15 сентября – ярославский полумарафон «Золотое кольцо»;

29 сентября – полумарафон «Ростов Великий»;

6 октября – полумарафон «Моя столица» (Москва).

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