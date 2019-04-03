​Принята региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области» на 2019 – 2025 годы. Она будет реализовываться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



– Стоимость программы – более 4,28 миллиарда рублей, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Из них 4,11 миллиарда рублей – федеральные средства, более 150 миллионов – региональные, около 20 миллионов – деньги местных бюджетов. До 1 сентября 2025 года необходимо расселить 6011 человек из 97 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.



Виктор Неженец добавил, что в апреле в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ» будет подана заявка Ярославской области о предоставлении финансовой поддержки в 2019 году на расселение 535 человек из 8,83 тысячи квадратных метров жилья.



Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» ориентирован на дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го.



Очередность устанавливают органы местного самоуправления. Среди основных критериев – дата признания дома ветхим, наличие решения суда, угроза обрушения, а также предусмотренные на софинансирование средства в местных бюджетах.



Переселение будет осуществляться в соответствии с законодательством. В частности, если граждане ранее проживали на 60 квадратных метрах, предоставляется такая же площадь, независимо от числа прописанных.



Механизмы переселения отработаны при реализации предыдущей региональной программы. Среди них, в частности, приобретение готовых помещений не только у застройщиков, но и у физических лиц, проведение работ за счет средств частных инвесторов по договорам развития застроенных территорий. Кроме того, собственникам может выплачиваться выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение.



Справка



С 2013 по 2017 год на территории региона была успешно реализована региональная адресная программа по расселению ветхого и аварийного жилья. Все намеченное удалось выполнить в срок. Расселено 9,5 тысячи человек из жилых помещений общей площадью 143,5 тысячи квадратных метров.