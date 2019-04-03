​Новый этап регионального проекта «Здоровая Ярославия» начался с села Троица Любимского района. Здесь медики сегодня планируют осмотреть и проконсультировать порядка 70 человек.



– Проект реализуется с 2017 года. В его рамках врачи выезжают в муниципальные районы для обследования населения, – рассказал заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Специалисты госпиталя ветеранов войн и областного центра медицинской профилактики обследуют жителей по 12 показателям здоровья, выявляя основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, консультируют по самым разным вопросам. Задача специалистов – на начальной стадии поймать такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет, легочные и онкопатологии.



За прошедшее время в рамках проекта уже прошли углубленное медицинское обследование 12 тысяч жителей региона. В плане на 2019-й – осмотреть еще около двух тысяч человек.



В прошлом году проект «Здоровая Ярославия» продолжился такими подпроектами, как «Здоровая молодежь», «Здоровые женские пятницы», «Здоровые среды», «Добро в село», «Здоровые будущие педагоги».



– Вести здоровый образ жизни очень просто, – считает главный терапевт региона Мария Можейко. – Надо всего лишь выполнять четыре условия: не курить, употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, повышать активность до умеренной и высокой не менее чем на 30 минут в день или просто интенсивно ходить на свежем воздухе, меньше употреблять соли – не более 5 граммов в сутки. Когда эти условия выполняются одновременно, тогда мы действительно говорим о здоровом образе жизни.



Первые участники проекта в этом году – поселения районов, вступивших в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки»: Любимского, Даниловского и Первомайского.