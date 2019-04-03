​Проектно-сметная документация на строительство детской поликлиники во Фрунзенском районе Ярославля полностью готова и получила положительное заключение Яргосстройэкспертизы. Заявка на проведение процедуры торгов по определению подрядной организации направлена в областной департамент государственного заказа. Стоимость объекта – более 620 миллионов рублей, срок строительства – 2019 – 2021 годы.



Всего же за последние три года были построены и введены в эксплуатацию поликлиника в Ростове, офисы врача общей практики в поселках Поречье-Рыбное Ростовского района и Тихменево Рыбинского района. В 2018 году за счет средств областного бюджета приобретено здание в селе Вятском Некрасовского района под офис врача общей практики. Куплены и смонтированы две модульные амбулатории для Угличской ЦРБ и одна – для Мышкинской районной больницы. Они проходят лицензирование и в ближайшие месяцы примут своих первых посетителей.



– Сейчас в Ярославской области есть потребность в создании реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья от ноля до трех лет, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Планируем использовать для этого недостроенный обсервационный корпус областного перинатального центра. Это двухэтажное здание с техническим этажом. Общая площадь – более 1200 квадратных метров. Здесь можно открыть 30 круглосуточных коек, обеспечить 100 амбулаторных посещений в смену. Предполагаемая стоимость завершения строительства составит 300 миллионов рублей.



Объект включен в региональную целевую программу «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области». На этот год предусмотрены ассигнования на проведение работ по проектированию в размере 9 миллионов рублей.