​Ремонт системы отопления в почтовом отделении поселка Петровское Ростовского района благодаря обращению местных жителей на портал «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) перенесен на более ранние сроки.



– На портал уже поступило порядка девяти с половиной тысяч сообщений и предложений жителей региона, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Анализ этой информации постепенно становится реальным механизмом управления. В регулярном режиме мы выстраиваем процесс взаимодействия граждан со всеми органами власти и важными социальными структурами. Есть районы, с которыми работаем отдельно, так как видим так называемые отписки, и от этого необходимо полностью избавиться. Работа ресурса входит в перечень показателей системы «Рейтинг-76», результаты которой отразят реальную работу муниципальных районов.



Жители Петровского сельского поселения постоянно пользуются услугами почтового отделения: получают здесь пенсии, пособия, различные выплаты, оплачивают коммуналку, отправляют посылки и письма.



– Зимой, в начале декабря, мы заметили, что в помещении прохладно, а иногда даже холодно, – рассказал местный житель Владимир Буран. – Спросили у заведующей отделением, ведется ли какое-либо общение с вышестоящим начальством для решения проблемы. Нам ответили, что начальство в курсе и вопрос решается. Сотрудники зимой включали обогреватели, иначе не было бы возможности работать. В марте мы написали на портал «Делаем вместе». Пришел ответ, что в нашем отделении поменяют котел и систему отопления.



– Учитывая массовое обращение граждан через портал «Делаем вместе», мы пересмотрели и передвинули сроки выполнения ремонтных работ в Петровском отделении на более ранний период, – сообщил заместитель директора УФПС Ярославской области по имущественным вопросам Андрей Городилов. – В настоящее время ведутся сметно-проектные работы, после их окончания начнется закупка по ФЗ-44.



В планах на 2019 год реконструировать 22 отделения почтовой связи на общую сумму более 10 миллионов рублей, чтобы обеспечить доступность для инвалидов. Кроме того, на этот год в 13 отделениях запланированы текущие ремонты кровель, конструктивных элементов зданий, косметические работы. Наиболее масштабные проекты будут реализованы здесь, в Петровском, а также в селах Большая Брембола и Левашово, поселках Ишня и Борисоглебском, в Любиме.



Справка



Интерактивный портал «Делаем вместе» является продолжением губернаторской программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» и является одним из инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти.



Для сообщений, предложений или благодарностей предусмотрены семь категорий и 31 тематика. В течение 10 рабочих дней профильный орган власти отрабатывает проблему и присылает официальный ответ.