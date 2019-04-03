​На финансирование дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году из федерального бюджета дополнительно выделено 5 миллиардов рублей. Средства поступят в 15 регионов для проведения работ на 17 капиталоемких значимых объектах инфраструктуры.



Один из них – путепровод в створе улицы Добрынина в Ярославле, находящийся в аварийном состоянии. На его капитальный ремонт из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 250 миллионов рублей.



Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина. Во время декабрьской встречи о необходимости проведения работ главе государства рассказал губернатор Дмитрий Миронов.



– Контракт на капитальный ремонт сооружения двухлетний. Вопрос выделения федерального финансирования на 2020 год прорабатывается, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев.



Добрынинский путепровод протяженностью 601 метр построен в 1985 году. Он обеспечивает транспортное сообщение центральной части Ярославля с промышленным и жилым секторами Дзержинского района.



В начале 2019 года было проведено обследование конструкций объекта. По результатам предварительной экспертизы и контрольных обмеров с использованием спецтехники установлено, что мост находится в предаварийном состоянии. Сейчас на двух его крайних полосах введено временное ограничение движения.



Проект предусматривает замену деформационных швов, перильных ограждений и освещения, укрепление пролетных строений. Возле жилых домов со стороны Ленинского района будут установлены шумозащитные экраны.



Справка



В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 российских субъектах. В числе ключевых целей – улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.