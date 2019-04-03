​В региональной Общественной палате за три дня собрали более 6 тысяч подписей против объединения театра имени Федора Волкова с Александринским театром Санкт-Петербурга.



Обращение о сохранении нынешнего статуса Волковского театра подписали почетные граждане Ярославля и Ярославской области, Герои России, лидеры общественного мнения, депутаты областной Думы и муниципалитета, руководители и коллективы крупнейших предприятий, образовательных и культурных учреждений, общественных объединений, члены общественных палат и просто неравнодушные граждане.



– Новость об объединении театров взбудоражила жителей региона, – отметил председатель Общественной палаты области Сергей Березкин. – Это решение принимали скоропалительно, без обсуждения с общественностью. Хотя по такому резонансному вопросу обязательно нужно было посоветоваться с гражданами. И ярославцы отреагировали. В пятницу под обращением против реорганизации было поставлено 3 тысячи подписей, мы их направили губернатору. Однако люди продолжали приходить, поэтому мы не прекратили сбор подписей. За понедельник-вторник обращение поддержали еще около 3 тысяч человек. Мы направим все подписи в администрацию Президента и Правительство России.



Сергей Березкин подчеркнул: многие ярославцы выступают за сохранение самостоятельности театра, потому что рассматривают Волковский как исторический и культурный символ региона. Им очень важно, чтобы он сохранился здесь, был самодостаточным и самостоятельным.



– Ведь бренды не создаются росчерком пера. Это многовековая история, работа нескольких поколений людей, – сказал председатель региональной Общественной палаты. – И наш театр стал национальным достоянием России.



Приказ об объединении театров был подписан в Минкульте 28 марта, но после массовой негативной реакции общественности премьер-министр РФ приостановил действие документа. Дмитрий Медведев поручил провести широкое общественное обсуждение этого проекта. 8 апреля в Союзе театральных деятелей России соберутся представители театров, Министерства культуры, администрации Президента, Государственной Думы и Совета Федерации, общественники для поиска компромиссного решения в этом вопросе.