​3 апреля на заседании совета Общественной палаты Ярославской области обсудили реализацию в регионе национальных проектов.



– Все национальные проекты ориентированы на выполнение конкретных стратегических задач в экономике, социальной сфере, инфраструктуре и государственном управлении, – отметила председатель регионального ведомственного проектного комитета, заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Это соответствует ключевым параметрам стратегии социально-экономического развития «10 точек роста». В соответствии с указом Президента РФ в регионе разработаны проекты по 12 направлениям.



Екатерина Троицкая озвучила цели некоторых национальных проектов. Например, проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает упрощение условий работы малых предприятий, создание специального налогового режима для самозанятых, продолжение программы льготного кредитования, обеспечение доступа МСП к системе закупок.



– По результатам реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» к 2024 году мы должны выйти на ежегодный рост производительности труда на 5 процентов на средних и крупных предприятиях, – добавила она.



В числе задач национального проекта «Демография» – достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для малышей до трех лет, в том числе за счет создания дополнительных ясельных мест.



В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется развитие кадровой составляющей отрасли: повышение укомплектованности врачебных должностей до 88,2 процента и должностей среднего медицинского персонала до 67,7 процента.



В числе мероприятий национального проекта «Образование» – создание новых мест в школах, в том числе в сельской местности и поселках городского типа.



Национальный проект «Культура» предполагает создание и реконструкцию объектов культуры Ярославской области, оснащение современным оборудованием шести организаций отрасли и создание виртуальных концертных залов.



В 2019 году планируется довести уровень строительства жилья до 837 тысяч квадратных метров, провести расселение аварийных домов, обеспечить создание комфортной среды проживания. На решение этих задач нацелен национальный проект «Жилье и городская среда».



– Сегодня у нас состоялся первый разговор, – сказал по итогам встречи председатель областной Общественной палаты Сергей Березкин. – В дальнейшем такие мероприятия будут проходить в регулярном режиме. Уже видна активная работа некоторых департаментов по реализации профильных национальных проектов. Есть подробное описание всех мероприятий и путей достижения поставленных целей.