​К 1 сентября в регионе планируют открыть второй детский технопарк «Кванториум». Он станет структурным подразделением Ярославского градостроительного колледжа, будет располагаться в его здании на улице Чайковского, где займет более 500 квадратных метров.



– Стратегией социально-экономического развития области «10 точек роста» предусмотрено создание в регионе двух детских технопарков до 2025 года, – отметила директор департамента образования Ирина Лобода. – Первый работает в Рыбинске с осени 2017 года, сейчас готовим второй, в Ярославле. Наша цель – сформировать на территории региона систему инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков.



В ярославском «Кванториуме» обучать будут по шести направлениям – квантумам. В их числе – «Промышленный дизайн». Под руководством педагога ребята будут заниматься поиском идеи, анализом существующих аналогов и составлением брифа, эскизированием, созданием макета, проводить испытания прототипа и презентацию проекта.



Школьники из «Промробоквантума» научатся разрабатывать специализированные алгоритмы управления и встраиваемого программного обеспечения, разрабатывать и эксплуатировать управляющую электронику, информационные и сенсорные системы, проектировать и конструировать узлы и механизмы роботов.



В «IT-квантуме» можно будет приобрести фундаментальные знания в сфере информационных технологий, а также освоить перспективные направления, в числе которых – машинное обучение (ML), блокчейн, информационная безопасность.



Занятия в «VR/AR-квантуме» позволят освоить объемную визуализацию, работать с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, проектировать симуляторы для будущих инженеров, проводить виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям.



Обучающиеся в «Геоквантуме» будут работать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строить 3D-города, решать задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой и сельским хозяйством.



В квантуме «Хайтек» ребята смогут осваивать инженерию, изобретательство, CAD/CAM-системы, лазерные и аддитивные технологии, станки с ЧПУ, электронные компоненты, основы технопредпринимательства.



Также в ярославском технопарке предусмотрены интерактивная зона, лекторий и шахматная гостиная. Все квантумы будут оснащены высокотехнологичным оборудованием.