​В прошлом году в региональном молочном животноводстве был достигнут абсолютный рекорд: в среднем на одну голову получено более 6,6 тонны молока. Самообеспеченность Ярославской области молочным сырьем в течение последних двух лет выросла почти на 11 процентов, по яйцам – на 37 процентов. Кроме того, регион сохраняет лидерские позиции по производству органической сельскохозяйственной продукции.



Такие цифры сегодня были озвучены на расширенном заседании коллегии областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Мероприятие прошло при участии заместителя председателя Правительство региона Валерия Холодова на птицефабрике «Волжанин» в Рыбинском районе.



– Несмотря на испытания, которые устраивала погода, практически все показатели в 2018 году значительно выше, чем в 2017-м, – сказал Валерий Холодов. – Ярославская область среди регионов Центрального федерального округа по объему производства куриных яиц на 1-м месте, по темпу прироста розничного товарооборота – на 2-м, по урожайности овощей открытого грунта – на 3-м. По урожайности картофеля наш регион входит в десятку лучших.



В планах на ближайшие годы – усиление экспортной направленности отрасли АПК. К 2024 году Ярославская область планирует в 2,5 раза увеличить продажи сельхозпродукции за рубеж – до 21 миллиона долларов.



Валерий Холодов отметил, что серьезной проблемой для региона является технико-технологическое отставание сельского хозяйства. Поэтому впервые с 2010 года принято решение о докапитализации областной лизинговой компании «Ярославльагропромтехснаб» в размере 50 миллионов рублей. В дальнейшем предусмотрено ежегодное увеличение фонда не менее чем на 100 миллионов рублей.



Особое внимание было уделено вопросу подготовки кадров для отрасли. На базе «Волжанина» реализуется один из пилотных региональных проектов в этой сфере – создание учебно-методического кабинета ЯГСХА по птицеводству. Его работа позволит студентам ознакомиться с основными принципами и схемами производства продукции на современной фабрике. Будущие специалисты смогут на практике изучать прогрессивные, ресурсосберегающие технологии, инкубацию, кормление, содержание птицы, ее убой и переработку, знакомиться с комплексной автоматизацией и механизацией процесса в птичниках.



На заседании коллегии обсудили и реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020 – 2025 годов». Около 90 процентов средств будет направлено на обеспечение базовых потребностей населения: строительство благоустроенного жилья, объектов социальной инфраструктуры, решение проблем водоснабжения, энергообеспеченности и транспортной доступности.



Справка



Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Исходя из анализа самообеспеченности региона основными видами сельхозпродукции, определены восемь приоритетных направлений работы отрасли: это молочное и мясное животноводство, птицеводство, овощеводство защищенного грунта, льноводство, репродукция и генетика, аквакультура и органическое земледелие.