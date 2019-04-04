​В отделении гемодиализа Ярославской областной больницы – новое оборудование. Заменены все 11 аппаратов искусственной почки – на современные, немецкие, и система для приготовления диализирующего раствора. Закуплены кресла и кровати для пациентов. Кроме того, организовано диализное место в реанимационном отделении для лечения острой почечной патологии. Стоимость техники составила 15 миллионов рублей.



– Сейчас в отделении гемодиализа получают помощь около 60 пациентов с хронической болезнью почек. Также более 120 пациентов в год поступают с острым почечным повреждением, – рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – У больницы очень высокая хирургическая активность, отделение диализа проводит лечение сложнейших случаев, связанных с нарушением функции почек. Старое оборудование было изношено почти на 100 процентов. Теперь больница сможет увеличить объемы оказания помощи жителям региона.



Отделение гемодиализа в областной клинической больнице работает с 1967 года. В связи с тем, что врачи чаще стали выявлять острые почечные повреждения и своевременно оказывать заместительную терапию, количество диализных процедур с каждым годом растет.



– Если в 2017 году на базе нашего центра было выполнено 7900 процедур, то на 2019 год план уже 10 тысяч процедур, – сообщил директор областной больницы Василий Тубашов. – Работа центра постоянно совершенствуется. Мы будем и дальше развивать острый диализ: более полно использовать ряд процедур в лечении пациентов с острым почечным повреждением.



Кроме того, в планах больницы – внедрение перитонеального диализа в лечение пациентов с хронической почечной патологией. Это один из способов очистки крови, который используют, когда у больного выявлены сбои в работе почек и когда обычный гемодиализ строго запрещен.