​4 апреля в Ярославской области стартовал образовательный интенсив Университета национальной технологической инициативы «20.35». Презентация его возможностей прошла на площадке Демидовского университета. Участие в ней приняли студенты и представители администраций вузов, сотрудники компаний-наставников.



– Новая философия производства сегодня основывается на масштабной цифровизации процессов, подготовке кадров с универсальными компетенциями, повсеместном внедрении умных технологий, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Участие в интенсиве позволит студентам овладеть компетенциями, важными и для цифровой экономики, и для работы на рынках будущего. Молодые люди получат уникальный опыт взаимодействия с предпринимательским сообществом, представителями больших корпораций, которые способны научить работать с новыми технологиями. Это значительно повысит перспективы ребят быть замеченными и стать частью команды профессионалов.



Для участия в проекте студенты проходят отбор, который позволяет получить данные о том, какими компетенциями они обладают: проектное мышление, лидерские задатки и другое. На основе этих данных для каждого будет сформирована индивидуальная образовательная траектория, включающая онлайн-курсы, визионерские лекции, мастер-классы по тематике НТИ.



На следующем этапе студентов объединят в команды, в которых при поддержке тьюторов – представителей высокотехнологичных компаний будут генерировать идеи и решать реальные проектные задачи, связанные с региональными рынками НТИ. Эти результаты они представят на финальной презентации.



На выходе из интенсива тьюторы замеряют компетенции студентов, чтобы оценить динамику их развития.



Курс рассчитан на два месяц. В пилотном проекте участвуют 13 российских вузов, прошедших конкурсный отбор.