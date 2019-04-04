​Подведены итоги всероссийской природоохранной акции «Покормите птиц зимой». Участие в ней в этом году приняли более 900 жителей Ярославской области, среди которых воспитанники детских садов, школьники, студенты. Они сделали собственными руками более 700 кормушек и развесили их в городах и сельской местности.



– Экологическое воспитание и просвещение – одно из главных направлений новой экологической политики, реализуемой на территории региона по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Участие в данной акции формирует у ребят бережное отношение к природе, расширяет их знания о зимующих в нашей области птицах, о лесе.



Арендаторы лесных участков помогали участникам проекта с материалом для изготовления кормушек, а также предоставляли подкормку для птиц.



В рамках акции сотрудники департамента лесного хозяйства и лесничеств проводили для ребят тематические занятия, включавшие викторины и конкурсы.



Хорошо показали себя воспитанники школьных лесничеств. Они смастерили из дерева и фанеры более 100 классических кормушек, которые развесили на пришкольных территориях, в парках и скверах. Дети регулярно пополняли запасы корма и вели наблюдение за поведением птиц. Результаты фиксировали в специальных журналах.



– Очень важно, что в последний год в регионе огромное внимание уделяется экологическому воспитанию молодежи, – подчеркнул председатель общественного совета при департаменте лесного хозяйства, директор Рыбинского лесотехнического колледжа Василий Шаров. – В Ярославской области уже создано 26 школьных лесничеств, где занимаются более 500 юных защитников природы. Они не только в теории знакомятся с направлениями природосбережения, но и на практике принимают участие в мероприятиях по охране и воспроизводству лесов, заботятся о животных и птицах. Важно и то, что ребята активно делятся полученным опытом со сверстниками, становясь не только учащимися, но и учителями, внося свой вклад в экологическое воспитание населения.