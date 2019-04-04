​В Китае были презентованы продукты ярославского производства. В рамках бизнес-миссии, организованной региональным Центром экспорта, свой ассортимент представили предприятия «Аронап», «Собрание» и Угличская птицефабрика. Также китайские потребители познакомились с товарами Угличского завода минеральных вод и компании «Правильные продукты».



– Сегодня для страны в целом и для нашего региона Китай является одним из основных стратегических торговых партнеров, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – В 2018 году товарооборот с КНР составил 21,1 процента всего товарооборота региона. Китай занимает первые позиции по объему экспорта из Ярославской области. Востребована наша продукция машиностроения, древесина и изделия из нее, бумага и картон, готовые продукты из зерна, злаков, муки, обувь, изделия из черных металлов.



Китай является очень привлекательным зарубежным рынком. Чтобы упростить процесс выхода на него для предприятий региона, Центр экспорта Ярославской области оказывает им ряд услуг: организует бизнес-миссии, финансирует участие в выставках, обучение.



Также в регионе организована работа по привлечению ключевых якорных китайских компаний-инвесторов, поиску соинвесторов для комплексных инвестиционных проектов, локализации на территории области относительно небольших китайских инновационных компаний. Усилению деловых связей с Китаем способствует и то, что российскую часть межрегионального совета в составе Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития возглавил губернатор Дмитрий Миронов.



Участники бизнес-миссии проделали путь в 2500 километров по маршруту Пекин – Шанхай – Шэньчжэнь – Гуанчжоу. Проведены деловые переговоры с малыми и крупными дистрибьюторами пищевой продукции, представителями международных и китайских торговых сетей, ассоциаций производителей. Кроме того, ярославские предприниматели изучили ассортимент зарубежных продуктов местных супермаркетов, провели ценовой анализ, получили информацию о формате и экономике работы сетей, о вкусовых предпочтениях китайцев, требованиях к упаковке, особенностях работы в формате электронной торговли.



По словам руководителя отдела коммерческого развития АО «Угличская птицефабрика» Тимофея Николаева, население КНР потребляет большой объем мяса птицы, поэтому продукция предприятия заинтересовала китайских партнеров.



– Приблизительно через полгода после прохождения необходимой сертификации выйдем на первые продажи, – сказал он. – Сейчас планируем участвовать в выставках, чтобы к моменту получения всех разрешений у нас уже сложилась большая база потенциальных клиентов.