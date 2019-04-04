​С начала года специалисты регионального департамента имущественных и земельных отношений выявили 402 незаконно установленные рекламные конструкции. Порядка 140 объектов демонтировано.



Так, 4 апреля работы проведены в Ленинском районе Ярославля. Специалисты убрали афишную конструкцию и рекламу с фасадов зданий.



– Легализация рынка наружной рекламы – важная задача как для создания благоприятных условий развития предпринимательства, так и для пополнения бюджета, а следовательно, для социально-экономического развития региона в целом, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Многие рекламные места, которые могли вызвать интерес у добросовестных предпринимателей, долгое время были заняты незаконно установленными конструкциями. Результатом активизированной в прошлом году работы по наведению порядка в сфере наружной рекламы стало расширение возможностей для бизнеса, готового работать в рамках единого правового поля.



Размещение рекламных конструкций на территории региона контролирует специальная комиссия. Участие в работе принимают представители различных структурных подразделений Правительства области и органов местного самоуправления. Они рассматривают вопросы выдачи разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, включения мест их размещения в областную схему.



На конец апреля запланированы очередные аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.



Актуальная информация о расположении и характеристиках рекламных мест размещена на Геопортале Ярославской области. Сейчас на карте более 1700 точек. Ведется работа по обозначению новых объектов и по исключению невостребованных.



Подробную информацию о типах и видах рекламных конструкций, размещение которых контролируется департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, можно найти на странице департамента, в разделе «Документы»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/reklama/razr_na_ustan.aspx?fbclid=IwAR1yMOqLWGlQKY7pGHh38JfTR71zevzsLCtPDZ_WNLDLIA8GKl4h7HsCZzQ.