​В Ярославской области продолжается работа по включению выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр. Так, к категории памятников регионального значения отнесен дом Емельяновых в Ростове.



– Здание возведено в середине XVIII века богатыми ростовскими купцами Емельяновыми, – рассказала начальник отдела учета регионального департамента охраны объектов культурного наследия Наталья Грушевская. – На сегодняшний день дом сохраняет в своем облике черты барочного оформления фасадов, характерные для особняков Петербурга и редкие для провинциальных городов. Здание представляет собой пример богатой купеческой жилой постройки, возведенной до регулярного плана.



Редкий размер кирпича, из которого сложены капитальные наружные стены здания, является свидетельством особенностей промышленной деятельности того времени, когда еще оставались небольшие частные заводы, изготавливавшие нестандартные стройматериалы. Дом Емельяновых несет важную информацию о путях развития ярославской архитектуры в XVIII веке.



– Включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр очень важно. Проведение данной процедуры необходимо при решении вопроса сохранения памятников, так как только после включения объекта в реестр и определения предмета охраны можно проводить работы по реставрации, – пояснил вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, аттестованный Министерством культуры РФ эксперт Юрий Аврутов.



В 2018 году в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено 77 объектов. Для сравнения: в 2017 году – 36, в 2016-м – 19.