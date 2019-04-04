​4 апреля в Ярославле стартовали отборочные соревнования на право участия в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2019 (WorldSkills Russia)» по шести компетенциям. Это «Флористика», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Лабораторный химический анализ» и «Управление железнодорожным транспортом».



– Движение «Молодые профессионалы», уже завоевавшее высокий авторитет и признание, позволяет выявить самых целеустремленных, активных, заинтересованных в достижении высоких результатов молодых специалистов, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Участие в соревнованиях принимают талантливые и способные ребята, которые в будущем, безусловно, станут востребованными профессионалами. Такие чемпионаты стали также хорошей обучающей, образовательной площадкой для молодежи. Они способствуют профессиональной ориентации и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.



Отборочные этапы по разным компетенциям проводятся по всей стране. В Ярославль из 79 регионов приехали 484 конкурсанта, 425 экспертов, 68 сопровождающих и тимлидеров. Среди соревнующихся – 11 представителей нашей области: 10 студентов колледжей и учащаяся ярославского лицея №86.



– Владение профессиональными навыками необходимо и для успешного личного роста, и для развития экономики страны, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Недаром девиз движения «WorldSkills Russia» – «Делай мир лучше силой своего мастерства!». Здесь ставят высокую планку, здесь в товарищеском соперничестве воспитывается характер, и молодые специалисты получают новый опыт, который обязательно поможет им в будущем.



Оценивать работу участников отбора будут 34 сертифицированных эксперта.



Соревнования в Ярославле проводятся на базах трех организаций среднего профессионального образования и на площадке Северного учебного центра профессиональных квалификаций. Также предусмотрены деловая программа и мастер-классы.



390 представителей Ярославской области также участвуют в отборочных соревнованиях по 24 компетенциям еще в 16 субъектах РФ. Победители войдут в сборную команду региона, которая примет участие в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани. Он будет проходить с 20 по 24 мая.