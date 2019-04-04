​Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, входящий в состав инвестиционного блока Правительства Ярославской области, перевыполнил план по предоставлению микрозаймов в 1-м квартале 2019 года. За этот период он оказал финансовую поддержку 20 малым и средним предприятиям региона на общую сумму 33,4 миллиона рублей. Кроме того, поручительства фонда позволили компаниям привлечь 51 миллион рублей заемных средств.



– Финансовые меры поддержки являются действительно востребованными среди предпринимателей Ярославской области, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Продукты фонда помогают им развиваться: по предварительным данным, получатели поддержки в 2018 году создали 303 рабочих места и сохранили еще 2766. В итоге работа фонда приносит пользу не только предпринимателям и их сотрудникам. Получатели поддержки в прошлом году заплатили налогов в 1,61 раза больше, чем получили кредитных ресурсов.



Фонд несет ответственность за распоряжение государственными средствами, поэтому принимает решения о предоставлении микрозаймов и поручительств в соответствии с основными принципами: поддержка оказывается предпринимателям и компаниям, обладающим положительной кредитной историей и хорошей деловой репутацией и не имеющим задолженности по налогам.



Размер микрозаймов – от 50 тысяч до 5 миллионов рублей по льготным ставкам от 5 до 7,75 процента годовых (максимальный процент равняется ключевой ставке Центробанка). Фонд работает как с торговыми, так и с производственными компаниями, сферой услуг.



Получить микрозайм для предпринимателей, официально ведущих свою деятельность, легко: документов требуется меньше, чем в среднем в банках, а специалисты фонда всегда готовы проконсультировать в центре «Мой бизнес» по адресу: Ярославль, улица Свердлова, дом 25д.



Одним из получателей микрозаймов в 1-м квартале 2019 года стала стоматологическая клиника. Компания взяла в фонде заем на 500 тысяч рублей на один год под 7,75 процента.



– После окончания строительства клиники остро стал вопрос покупки оборудования, – рассказала директор предприятия Наталья Попова. – Фонд оказал нам неоценимую поддержку, выдав деньги под незначительный процент. Мы взяли микрозаймы на общую сумму порядка 2 миллионов рублей. Важно, что деньги переводят на следующий день после одобрения заявки.



Все условия получения поддержки указаны на сайте фонда – http://www.fond76.ru/.