​Развитие в регионе социального предпринимательства стало главной темой встречи членов Общественной палаты Ярославской области с представителями малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие сотрудники департамента инвестиций и промышленности.



– Социальные предприниматели – это те, кто в первую очередь производит товары и услуги для лиц из социально уязвимых категорий, а во-вторых – товары специализированного назначения. Это бизнес, направленный на решение социальных проблем, – сказала член общественных палат Ярославской области и РФ Елена Мильто. – Внесения изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утверждающих критерии социального предпринимательства, мы ждали более 4 лет. Сейчас проект рассмотрен в первом чтении. Ожидается, что сразу за федеральным законом будет принят региональный. Мы должны поддерживать социальных предпринимателей исходя из того, какие в Ярославской области есть социальные проблемы.



Уже несколько лет Правительство региона оказывает помощь предпринимателям, работающим в социальной сфере. Закрепление понятия социального предпринимательства на федеральном уровне, по словам заместителя директора областного департамента инвестиций и промышленности Галины Крохмаль, позволит не только сохранить действующие меры, но и откроет новые возможности.



В Ярославской области работают частные детские сады и музеи, развивающие и обучающие центры для детей и взрослых, компании, где заняты люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры. Перечень таких организаций опубликован на страницах первого каталога социальных предпринимателей, который издан в регионе в конце прошлого года.



– В этом году мы начнем проводить обучающие мероприятия для социальных предпринимателей, оказывать им бесплатные консультации по ведению бизнеса, снова организуем федеральный проект «Мама-предприниматель», – рассказала на заседании Галина Крохмаль. – Готовы консультировать социальных предпринимателей по вопросам участия в госзакупках. Кроме того, более 6,2 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов будет направлено на субсидии предпринимателям социальной сферы из моногорода Гаврилов-Яма.



Участники встречи предложили для дальнейшей проработки вопросов по региональной составляющей законопроекта создать рабочую группу на базе Координационного совета по малому и среднему бизнесу Ярославской области.