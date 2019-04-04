​В рамках комплекса мероприятий по подготовке к прохождению паводкового сезона на территории региона проведено обследование одиннадцати гидротехнических сооружений. Завершающей стала территория завода имени Д.И. Менделеева в Тутаевском районе, которая находится под особым контролем Правительства области.



Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с представителями МЧС и Верхне-Волжского бассейнового управления оценили состояние гидротехнических сооружений и прудов-накопителей жидких промышленных отходов.



Установлено: объекты находятся в удовлетворительном состоянии, гидротехнические сооружения к прохождению весеннего половодья готовы.



– В период паводка Правительство области держит ситуацию в регионе на постоянном контроле, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Мы предусмотрели возможные сценарии развития половодья и паводков, наладили четкий и оперативный межведомственный обмен информацией для эффективного предупреждения возможных ЧС. В настоящее время прогноз развития паводковой обстановки в регионе не вызывает опасений.



Совместно с руководством ОАО «ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева» организован контроль за работой гидротехнических сооружений и осуществляется комплекс мер для противодействия повышению уровня жидкости в прудах-накопителях. Также в постоянном режиме ведется мониторинг качества воды в реке Печегде.



Развитие паводковой ситуации на территории региона оценивает областной оперативный штаб, который обеспечивает комплексную подготовку к прохождению весеннего половодья. Для проведения аварийно-спасательных работ подготовлено более восьми с половиной тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники.



Важное направление деятельности штаба – контроль режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на территории Ярославского региона. Задача решается совместно с отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового управления.



По данным Главного управления МЧС, гидрологическая обстановка на территории региона в норме. Подтоплений жилого сектора населенных пунктов, объектов экономики, переливов дорог водами Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ не наблюдается.



При необходимости будут организованы дополнительные проверки состояния всех противопаводковых сооружений, а также социально значимых объектов.