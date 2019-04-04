|Определен победитель конкурса, который займется строительством в Ростове физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Реализация этого крупного проекта на территории Ярославской области согласована с Министерством спорта РФ.
– Это один из важных социальных объектов, которые входят в региональную адресную инвестиционную программу, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – На его реализацию предусмотрено более 95 миллионов рублей, из них 20 с половиной миллионов – федеральные средства, 50 миллионов – областные, остальное – софинансирование из местного бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2020 год.
Строительство ФОКа осуществляется в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области». Заказчик – МБУ «Центр архитектуры и градостроительства» Ростовского муниципального района. Подрядная организация – «162-КЖИ».
Объект будет представлять собой двухэтажное здание. Площадь бассейна – более тысячи квадратных метров. За одну смену он сможет принять до 60 человек.
Предусмотрено устройство универсальных и душевых кабин для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов-колясочников. Специально для них в чаше бассейна оборудуют стационарное подъемное устройство.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
21 минуту назад
2 просмотров
2019.04.05 В Ярославской области завершены обследования гидротехнических сооружений2019.04.05 Представители сферы социального предпринимательства получат господдержку2019.04.05 Фонд поддержки МСП перевыполнил план по предоставлению микрозаймов в 1-м квартале2019.04.04 В Ярославской области отбирают финалистов национального чемпионата «Молодые профессионалы»2019.04.04 Завершена модернизация очистных сооружений в Рыбинске