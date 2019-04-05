​Начались мероприятия по описанию границ Ярославского региона со смежными областями. Их шесть: Московская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Тверская и Владимирская.



С представителями первых четырех сотрудники ярославского департамента имущественных и земельных отношений уже провели встречи для налаживания межведомственного взаимодействия и решения возможных спорных вопросов. Сложностей при согласовании границ не возникло.



– Работа по описанию границ идет во всех регионах, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Процесс организован в соответствии с современными требованиями, сведения вносятся в ЕГРН. Ранее формирование административных границ осуществлялось в порядке установления границ сельскохозяйственных и прочих землепользований при проведении землеустройства и лесоустройства. В дальнейшем границы смежных землепользований переходили в ранг районных границ и границ субъектов Российской Федерации. Сейчас эти сведения актуализируются.



В государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустроительных работ, хранятся схемы землепользований, выполненные на картографической основе масштаба 1:25000 и менее. Качество картографического материала, его масштаб не позволяли однозначно определить линию прохождения границы. В соответствии с современными требованиями местоположение границ субъекта РФ как объекта землеустройства должно иметь текстовое, графическое и координатное описание.



Внесение в ЕГРН сведений о границах регионов – часть большой работы. В соответствии с распоряжением Правительства страны утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.



Среди них – целевая модель по кадастровому учету, в которой важная роль отведена внесению в ЕГРН сведений о границах субъектов РФ. Цель – повысить качество кадастрового учета и управления развитием территорий, улучшив тем самым инвестиционный климат региона.



Показатель целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в Ярославской области уже достиг 85 процентов.