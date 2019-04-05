​В этом году исполняется 100 лет детской музыкальной школе №1 города Рыбинска.



Это одно из старейших образовательных учреждений культуры в регионе и вторая на Ярославской земле детская музыкальная школа. За столетие она выпустила более трех тысяч человек. Среди них – Владислав Соколов, вошедший в историю детского хорового движения, Алексей Расторгуев, блиставший в Мариинском театре, руководители известных сегодня творческих коллективов Евгений Агеев («Струны Руси»), Мария Гусева («Русские узоры»), профессор Виталий Калицкий, певица Нина Шацкая и многие другие. В этой школе учился космонавт Алексей Овчинин.



В настоящее время здесь получают музыкальное образование 490 ребят. Работают фортепианное, вокально-хоровое, струнно-смычковое отделения, отделения теоретических дисциплин, народных и духовых инструментов.



В канун официального празднования векового юбилея школы, которое состоится 18 мая в ДК «Авиатор», учреждение получило два новых пианино «Михаил Глинка» стоимостью 500 тысяч рублей каждое. Это новая линейка отечественных инструментов, созданных российскими специалистами в сотрудничестве с чешским концерном «C. Bechstein».



Поставка проведена в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с условиями контракта, подписанного между Правительством области и Минпромторгом, в Ярославскую область доставлено 39 инструментов. Их получили 27 учебных заведений сферы культуры Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Тутаевского, Угличского, Даниловского районов, городов Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля.



– Масштабная государственная программа по обновлению материально-технической базы детских образовательных учреждений сферы культуры будет продолжена в рамках национального проекта «Культура», – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – В текущем году на оснащение детских музыкальных школ и школ искусств новыми инструментами, оборудованием и учебными материалами будет направлено 35 с половиной миллионов рублей, из них более 24 миллионов – средства федерального бюджета, 10 миллионов – областные средства. До 2024 года на эти цели планируется потратить 106 с половиной миллионов рублей.



Справка



В мае 2017 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить предложения, направленные на поддержку производства отечественных музыкальных инструментов в целях оснащения детских образовательных учреждений в сфере культуры. Помимо этого, программа решает задачу локализации производства пианино на территории Российской Федерации. К концу 2019 года уровень локализации составит более 50 процентов.