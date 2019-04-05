​5 апреля в Ярославле состоялось расширенное заседание фракции партии «Единая Россия» областной Думы. Главной темой стало возможное объединение первого русского драматического театра имени Федора Волкова и Санкт-Петербургского академического театра драмы имени Александра Пушкина (Александринского). В дискуссии приняли участие члены президиума регионального политсовета партии, депутаты муниципалитета Ярославля, представители Правительства области, профессионального театрального сообщества, различных общественных организаций, журналисты.



О необходимости широкого обсуждения инициативы Министерства культуры РФ на федеральном и региональном уровне заявил вице-премьер страны Дмитрий Медведев, приостановивший процесс объединения, а также губернатор области Дмитрий Миронов. На прошлой неделе он обсудил этот вопрос с представителями общественности и коллективом театра.



– Для Ярославской области Волковский – не просто театр. Это гордость всего региона, его бренд. Ярославль должен остаться родиной первого русского театра, – отметил Дмитрий Миронов. – Моя позиция: первый русский профессиональный театр должен сохранить свой статус и самостоятельность.



Сегодня заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев подчеркнул, что позиция губернатора по сохранению театра имени Федора Волкова как самостоятельного субъекта остается неизменной.



– Статус первого русского театра должен быть сохранен, – сказал Максим Авдеев. – Это не отменяет важности его развития, роста зарплат, расширения репертуара. Важно, чтобы все позитивные изменения происходили при исключительном сохранении статуса. Необходимо учитывать интересы не только труппы. Волковский театр для Ярославской области – это не только стены, сцена, уважаемый коллектив и выдающиеся постановки, это бренд региона, символ, способ самоидентификации.



В региональной Общественной палате за несколько дней собрали более 6 тысяч подписей против объединения театра имени Федора Волкова с Александринским театром Санкт-Петербурга.



В защиту первого русского театра высказался председатель фракции «Единая Россия» в облдуме Николай Александрычев.



– Волковский – это первый русский театр, это лицо города Ярославля. Учреждение, которое присоединяют, как правило, теряет свое лицо, – озвучил он свое мнение. – Если наш театр согласно приказу Министерства культуры РФ с имущественным комплексом передается в другой театр, то здесь мы получим, с моей точки зрения, захудалый филиал, не более того. У депутатов нашей фракции стопроцентно однозначное мнение: Волковский театр должен оставаться юридическим лицом и прежде всего принадлежать жителям Ярославля, Ярославской области и всей нашей страны. А никакого широкого обсуждения с народом не было.



На заседании выступили заслуженный учитель Российской Федерации Михаил Нянковский, доктор филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Маргарита Ваняшова, депутаты областной Думы. Все они поддерживают сохранение идентичности и самостоятельности ярославского театра.



Мероприятие также посетил художественный руководитель Александринки Валерий Фокин. Сегодня он встретился с труппой театра имени Волкова и ответил на вопросы в эфире региональной радиостанции.



Валерий Фокин признал, что вопрос об объединении был плохо подготовлен:



– Надо было сюда приехать к вам, тем более что я знал, а сейчас знаю и чувствую еще больше, что для Ярославля театр – это больше, чем просто театр. Это духовный дом! Для людей само понятие Волковского театра незыблемо. Это же очень важная вещь! Необходимо заново проработать документы, чтобы они устроили всех, найти такой механизм, в котором не пропал бы ни один театр. Чтобы ни в коем случае не пропал Волковский театр, в том числе юридически. Для этого нужно время.



Он также добавил: это задача политически важная, потому что два флагманских старейших театра могут объединиться для решения общих творческих задач.



Высказался и народный артист России Валерий Кириллов, который заявил о необходимости развития театра.



– Министерство не дает денег на развитие, – заявил Валерий Кириллов. – Мы финансируемся по остаточному принципу. Каким образом мы можем ситуацию изменить? С помощью союза этих двух театров? У меня тоже много сомнений, но есть шанс выйти на новый уровень. Но сохранить первый русский – это задача в том числе и моя.



Сегодня депутаты приняли решение не поддерживать инициативу об объединении, выступить за сохранение театром имени Федора Волкова статуса самостоятельного юридического лица и запланированного на 2019 год финансирования. Кроме того, планируется предложить Минкульту РФ совместно с Правительством региона провести широкое общественное обсуждение проектов документов об объединении.



Эти инициативы члены ярославской делегации озвучат на заседании Союза театральных деятелей в Москве 8 апреля.