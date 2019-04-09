|Здание бывшего речного вокзала в Ярославле является выявленным объектом культурного наследия, и все работы по его сохранению могут проводиться только при наличии разрешения со стороны регионального департамента охраны объектов культурного наследия.
Однако собственник строения не согласился с тем, что здание включили в перечень выявленных памятников, и обратился в суд. По итогам рассмотрения дела в удовлетворении требований отказано.
Сегодня арбитражный суд области подтвердил, что здание речного вокзала было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом департамента в октябре прошлого года законно.
– После проведения историко-культурной экспертизы будет принято решение по вопросу о включении здания вокзала в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством, – пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
По мнению специалистов, здание речного вокзала обладает историко-культурной ценностью.
– Оно интересно и с точки зрения архитектуры – как образец стиля периода советского неоконструктивизма, и с точки зрения градостроительства – как объект, формирующий панораму исторического центра Ярославля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и композиционную структуру Волжской набережной, – сказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, аттестованный Министерством культуры РФ эксперт Юрий Аврутов. – За архитектурное решение комплекса речного вокзала авторский коллектив проекта во главе с архитектором Тимофеем Садовским удостоен Государственной премии РСФСР в 1986 году.
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08 Апреля, 17:45
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