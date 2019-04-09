​8 апреля в Союзе театральных деятелей в Москве состоялось обсуждение идеи объединения двух российских государственных академических театров драмы – имени Ф.Г. Волкова и имени А.С. Пушкина (Александринского). На встречу были приглашены руководители и актеры театров – ярославского и санкт-петербургского, а также ряда столичных, представители Министерства культуры, Государственной Думы, ректоры театральных вузов, известные общественные деятели.



– Приказ об объединении Александринского и Волковского театров вызвал большой резонанс в обществе и в нашей театральной среде, – сказал во вступительном слове председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. – Реакции разные. Мне кажется, что объединение – это ошибка. И даже не объединение, а присоединение: имущество Волковского театра в полном объеме передается Александринскому, что по сути – ликвидация театра. Это вызывает массу вопросов, и самый главный – почему все решалось без консультаций и втайне от театрального сообщества.



Заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев отметил, что для региона, его губернатора Дмитрия Миронова, общественности утрата Волковским театром самостоятельного статуса является неприемлемым вариантом.



– Для Ярославля Волковский – это не только постановки на сцене, но и определенная самоидентификация, ощущение, что регион славится такими достижениями, как появление на его территории первого русского театра, – сказал Максим Авдеев. – И это дороже, чем многие из тех обещанных материальных благ, которые может получить театр по итогам объединения. Поэтому сейчас продолжается широкая общественная дискуссия. Отрадно, что к ней подключается Минкультуры России, для того чтобы услышать все точки зрения, найти взаимоприемлемое для всех сторон решение.



Объединение театров было инициировано их художественными руководителями и поддержано главным учредителем – Министерством культуры России. Однако процесс был остановлен после негативной реакции общественности.



– Идея этого соединения имеет исключительно художественный смысл, – сообщил художественный руководитель театра драмы имени А.С. Пушкина Валерий Фокин. – Она состоит в том, что два старейших театра решили образовать творческий союз для решения художественных задач, для определения той планки, тех категорий, которые и несет в себе на протяжении многих лет национальный театр де-факто или де-юре. Все преференции от этого объединения второстепенны. Но мы, возможно, не подготовили вопрос, не обсудили. И поэтому, конечно, нам пришлось откручивать все назад. И сейчас мы занимаемся тем, что общаемся с людьми и им объясняем.



– Допускаю, что при принятии решения мы допустили кучу тактических ошибок, – сказал художественный руководитель театра драмы имени Ф.Г. Волкова Евгений Марчелли. – Но мы уверены, что бренд первого русского театра закреплен навеки. А потеряет он свое лицо или нет, зависит от режиссера. Сегодня мы вынуждены сдвигаться в сторону коммерческого репертуара, чтобы обеспечить кассовость, и потому у нас идет ряд спектаклей, за которые мне стыдно. А государство может нам помочь защититься от этого, что позволит ставить преимущественно классические произведения.



Дмитрий Стрекалов, директор Ярославского театра кукол, рассказал о неудачной попытке объединения с театром юного зрителя в начале нулевых годов. Это повлекло творческие и административные разногласия, в результате которых пришлось снова создавать два разных юридических лица.



Еще один пример объединения привел Кирилл Крок – директор театра имени Е. Вахтангова. В 2014 году к Вахтанговскому был присоединен Московский драматический театр имени Рубена Симонова в качестве филиала.



– Наши театры расположены рядом – через дорогу, и один находился в экономическом и творческом упадке. В этой ситуации объединение стало неплохим решением, – рассказал Кирилл Крок. – Прошла реструктуризация с увольнением части труппы. В случае с Александринским и Волковским, я думаю, все по-другому. Речь идет о самодостаточных театральных единицах. Их объединение на федеральном уровне может быть чревато для всей театральной России.



Против объединения двух театров высказались также представители ярославской общественности, народный художник России Николай Мухин, профессор кафедры культурологии ЯГПУ имени Ушинского Татьяна Злотникова и другие.