​Корпорация развития Ярославской области и Израильско-Российский деловой совет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках встречи делегации бизнес-кругов региона с представителями делового сообщества Государства Израиль. Она состоялась 8 апреля в Москве.



Посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен подчеркнул, что это мероприятие поможет в реализации достигнутых ранее договоренностей, которые обсуждались на переговорах с губернатором Дмитрием Мироновым. С рабочим визитом в Ярославской области господин Корен был 13 – 14 марта.



– Несмотря на то что Израиль – небольшая страна, у нас сильная экономика, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Россией, – сказал Гарри Корен. – Для нас работа с регионами очень перспективна. Сегодняшняя встреча поможет открыть новые возможности для сотрудничества деловых кругов. Мы также будем рады совместным проектам с Ярославской областью в сфере культуры.



Как отметил председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, между Ярославской областью и Израилем уже сложились теплые отношения, а сегодняшняя встреча позволит перейти на более высокий уровень партнерства. В качестве примера успешного взаимодействия он привел работу завода «Тева».



– Это одно из ведущих фармацевтических предприятий России, на котором организовано современное высокотехнологичное производство лекарственных средств по международным стандартам GMP, – сказал Дмитрий Степаненко. – Правительство области нацелено на дальнейшее развитие кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины, а также на локализацию производств по выпуску инновационных лекарственных препаратов на территории региона.



Кроме того, Дмитрий Степаненко подчеркнул, что Ярославская область обладает высоким экспортным потенциалом агропромышленного комплекса. Регион готов к увеличению экспорта продуктов питания – в частности, шоколада, квасного сусла, безалкогольных напитков, а также сельскохозяйственной продукции.



Руководитель Правительства области отметил и важность сотрудничества в сфере науки и подготовки кадров. Так, Ярославский государственный университет готов взаимодействовать с Израилем по вопросу развития математического образования.



– Ярославская область – это один из передовых регионов России, который уже показал, что создает достойный инвестиционный климат, – сказал председатель Израильско-Российского делового совета Теймураз Хихинашвили. – Надеюсь, что бизнес будет пользоваться этим для развития экономики как России, так и Израиля. Задача Израильско-Российского делового совета – создать те условия, при которых все намеченные проекты будут реализованы.



Более подробно об инвестиционном потенциале Ярославской области рассказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. Он проинформировал о широком спектре мер поддержки инвесторов, в том числе – в рамках трех территорий опережающего развития. Сопровождением проектов в режиме единого окна занимается Корпорация развития Ярославской области: в ее портфеле сейчас находятся проекты на общую сумму порядка 200 миллиардов рублей.



В рамках встречи свой потенциал также представили промышленные предприятия региона. В частности, в расширении партнерства с Израилем заинтересован Ярославский радиозавод.



– Сотрудничество с Израилем очень интересно, поскольку это инновационная страна, – отметил генеральный директор предприятия Владимир Филимонов. – Думаю, что предложения, которые нам сегодня сделали, найдут свое продолжение. Они касаются сферы телекоммуникаций, создания новых радиоэлектронных систем для улучшения жизни. Нас уже пригласили на большую выставку новых стартапов. Для нашего предприятия это очень интересно.



Также во встрече приняли участие руководители ООО «КлинФармИнвест», ПАО «Рыбинский завод приборостроения» (входит в холдинг «Росэлектроника»), ООО «ТетраПак», ООО «РосЯрПак», АО «Угличская птицефабрика», ООО «ТОТЕК», ООО «ИнАгроБио», ООО «Даниловский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «ИнтерГрупп» (ООО «Собрание») и ЗАО «Консервный завод «Поречский».